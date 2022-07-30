Ali Koç'tan Putin tezahüratı için olay açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev maçında taraftarın Putin tezahüratıyla ilgili olarak ''Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli.'' dedi.

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