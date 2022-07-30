  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ali Koç'tan Putin tezahüratı için olay açıklama

Ali Koç'tan Putin tezahüratı için olay açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev maçında taraftarın Putin tezahüratıyla ilgili olarak ''Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli.'' dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi
Ne Ege ne Akdeniz sahili... Bu görüntüler Konya'da çekildi
Abdurrahman Dilipak İstanbul depremi için tarih verdi
Müşteri kılığındaki tırnakçının ''el çabukluğu'' kamerada
İslamiyetin kalbi Kâbe'de merakla beklenen an saniye saniye görüntülendi
İstanbul'da korkunç cinayet! 20 yaşındaki genç katledildi
Atatürk Havalimanı'ndan ''geriye kalanlar'' böyle görüntülendi
Ümit Özdağ, MHP ve Bahçeli'yi neden eleştirmediğini açıkladı
Melih Gökçek A Haber'de hızını alamadı, bombayı patlattı