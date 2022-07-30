Anasayfa Video Galeriler Gündem Ali Koç'tan Putin tezahüratı için olay açıklama Ali Koç'tan Putin tezahüratı için olay açıklama 30 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 16:30 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev maçında taraftarın Putin tezahüratıyla ilgili olarak ''Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e532727f5c083273577213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi Ne Ege ne Akdeniz sahili... Bu görüntüler Konya'da çekildi Abdurrahman Dilipak İstanbul depremi için tarih verdi Müşteri kılığındaki tırnakçının ''el çabukluğu'' kamerada İslamiyetin kalbi Kâbe'de merakla beklenen an saniye saniye görüntülendi İstanbul'da korkunç cinayet! 20 yaşındaki genç katledildi Atatürk Havalimanı'ndan ''geriye kalanlar'' böyle görüntülendi Ümit Özdağ, MHP ve Bahçeli'yi neden eleştirmediğini açıkladı Melih Gökçek A Haber'de hızını alamadı, bombayı patlattı