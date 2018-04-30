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  3. 30 Nisan 2018 20:36

Anaokulunda kan donduran görüntüler

İskenderun'da özel bir kreşte çekildiği iddia edilen görüntüler kan dondurdu. Görüntülerde M.K. isimli yardımcı öğretmenin, çocukları birbirine dövdürdüğü görülüyor.

Bilgin Pro
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