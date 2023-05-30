Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da korkulan oldu! Sağanak yağış fena vurdu Ankara'da korkulan oldu! Sağanak yağış fena vurdu 30 Mayıs 2023 Salı Saat: 16:50 Güncelleme: 30 Mayıs 2023 Salı 16:50 Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6475ff241cb59134bd1ac573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOBB Genel Kurulu için kurulan platform çöktü: Yaralılar var Alkol masasında çocuğu dans ettirdiler! Valilik harekete geçti Erdoğan: ''İktidar hırsı ile yapılan yanlış hesaplar sandıktan döndü'' Telefon dolandırıcısının kandırdığı genç kadın kamerada Güzellik yarışmasında eşi ikinci olan bir kişi ortalığı karıştırdı Kaçak kafe yıkımında İBB İmar Müdürü darbedildi Aidat kavgasında dehşet! Apartman yöneticisini bıçakladı İstanbul'da trafik magandası ortalığı savaş alanına çevirdi Sağanak vurdu, bir ilimiz yine sular altında!