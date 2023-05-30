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  4. Ankara'da korkulan oldu! Sağanak yağış fena vurdu

Ankara'da korkulan oldu! Sağanak yağış fena vurdu

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Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

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