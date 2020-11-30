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  3. 30 Kasım 2020 16:10

Ankara'da panik anları! Çatıda kurtarılmayı beklediler

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Bursa'da vahşet! Bıçakla öldürüp ormanda yaktılar
Bursa'da vahşet! Bıçakla öldürüp ormanda yaktılar
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Bilinci kapalıyken tedavi gördü, corona virüsü yendi
Bilinci kapalıyken tedavi gördü, corona virüsü yendi
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Bakan Akar'dan TSK'ya yönelik ifadelere sert tepki
Bakan Akar'dan TSK'ya yönelik ifadelere sert tepki
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Beşiktaş'ta aniden koşarak denize atlayan kişiyi işçiler kurtardı
Beşiktaş'ta aniden koşarak denize atlayan kişiyi işçiler kurtardı
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Joe Biden hastanelik oldu
Joe Biden hastanelik oldu
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Atmosfere giren göktaşının patladığı an kamerada!
Atmosfere giren göktaşının patladığı an kamerada!
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