Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da sağanak; yollar göle döndü Ankara'da sağanak; yollar göle döndü 03 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 16:20 Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647b3e1b7576d26d3e574b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti İstanbul'da derenin rengi değişti; İSKİ'den açıklama geldi Cinsiyet partisinde cinnet! Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı Afrika değil Türkiye! Anadolu Leoparı kamerada Antalya kabusu yaşıyor! Şehir sular altında, araçlar sürüklendi İstanbul'un bir ilçesinde arı istilası! Vatandaş şokta İstanbul'da ''eli silecekli trafik magandası'' kamerada Meclis'teki yemin törenine damgasını vuran Atatürk vurgusu Erdoğan'dan Meclis koridorlarına damgasını vuran sözler