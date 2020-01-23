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  3. 23 Ocak 2020 17:40

Anneden kan donduran sözler: ''Cennete gideceğini düşündüm...''

Ankara’da kepçe kulak ameliyatı olan oğlunu hastanenin tuvaletinde boğarak öldüren anne, yargılandığı mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırıldı. A

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