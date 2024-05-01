Anasayfa Video Galeriler Gündem Arka Sokaklar'da efsane geri dönüyor: Fragmana damga vuran sahne Arka Sokaklar'da efsane geri dönüyor: Fragmana damga vuran sahne 01 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 12:55 Güncelleme: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 12:55 Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un yer aldığı bölüm 3 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6632119fce44414dcc0b1ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biber gazı, cop ve bariyerlerle korunan Taksim'in son hali Takıntılı aşık kabusu: Aracına bomba düzeneği kurdu Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu Erbakan canlı yayında ipleri attı İstanbul'da polisin etten duvar ördüğü noktada ortalık karıştı ''Bu kadar polisi sınıra dikseydiniz mülteci istilasına uğramazdık'' Bisiklet hırsızının savunması ''pes'' dedirtti 1 Mayıs'ta Özel ve İmamoğlu'ndan çok sert eleştiriler Columbia Üniversitesi'ne polis baskını: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı