Asgari ücrete ek zam gelecek mi? AK Parti'den bir açıklama daha

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, konuk olduğu bir televizyon programında asgari ücretle ilgili bir açıklama yaptı.

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