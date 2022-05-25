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  4. Asgari ücrete ek zam gelecek mi? AK Parti'den bir açıklama daha

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? AK Parti'den bir açıklama daha

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, konuk olduğu bir televizyon programında asgari ücretle ilgili bir açıklama yaptı.

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