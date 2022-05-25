Anasayfa Video Galeriler Gündem Asgari ücrete ek zam gelecek mi? AK Parti'den bir açıklama daha Asgari ücrete ek zam gelecek mi? AK Parti'den bir açıklama daha 25 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 20:45 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, konuk olduğu bir televizyon programında asgari ücretle ilgili bir açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628e6b2fd94f682e43235ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teksas katliamcısının yeni görüntüleri ortaya çıktı 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kamerada Selçuk Bayraktar Rus savaş uçağıyla uçtu! Türkiye TIR şoförünün bu videosunu konuşuyor ''Çocuklara eşcinsellik eğitimi, +18 ahlak dışı eğitim ve de PKK sempatizanlığı aşılıyorlar'' İstanbul'da ilginç sosyal deney: ''Kilometre başına 1.600 TL ödedi'' İstanbul'da korkunç cinayet! 22 yaşında kalbinden vuruldu Arto'nun, Murat Boz için ''eşcinsel'' iması ortalığı karıştırdı Türkiye'ye yeni yangın söndürme uçakları geldi