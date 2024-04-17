Atatürk Üniversitesi fena karıştı: 10 gözaltı, 4 yaralı var

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.

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