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  4. Atatürk Üniversitesi fena karıştı: 10 gözaltı, 4 yaralı var

Atatürk Üniversitesi fena karıştı: 10 gözaltı, 4 yaralı var

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Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.

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