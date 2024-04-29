Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın antrenör Yılmaz Vural'ı aratmadı Kadın antrenör Yılmaz Vural'ı aratmadı 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 23:15 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 23:15 Bodrum Basketbol ile Bursa Ant Spor arasında oynanan play-off finalinde Bursa’nın yardımcı antrenörü Dilayda Erel heyecanıyla ilgi odağı oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662fffefb5c258ddd605fb03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın CHP'li başkan adayı evinde ölü olarak bulundu Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı Konya'da korkutan maznara: Yer yarıldı, çok sayıda obruk oluştu Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü