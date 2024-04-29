  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. CHP'li başkan adayı evinde ölü olarak bulundu

CHP'li başkan adayı evinde ölü olarak bulundu

Güncelleme:

Yerel seçimlerde CHP'den Diyarbakır'ın Sur ilçesi Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın
Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın
Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı
Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı
Konya'da korkutan maznara: Yer yarıldı, çok sayıda obruk oluştu
Konya'da korkutan maznara: Yer yarıldı, çok sayıda obruk oluştu
Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti
Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti
Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş
Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş
Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi
Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi
Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma
Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma
Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü
Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü
Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok''
Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok''