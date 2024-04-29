Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li başkan adayı evinde ölü olarak bulundu CHP'li başkan adayı evinde ölü olarak bulundu 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 22:45 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 22:45 Yerel seçimlerde CHP'den Diyarbakır'ın Sur ilçesi Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662ff8f5ee4c6a4ef1038fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı Konya'da korkutan maznara: Yer yarıldı, çok sayıda obruk oluştu Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok''