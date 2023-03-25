Anasayfa Video Galeriler Gündem Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu 25 Mart 2023 Cumartesi Saat: 12:15 Güncelleme: 25 Mart 2023 Cumartesi 12:15 14 Mayıs seçimleri yine ilginç bir yarışa da sahne olacak. Bir baba AK Parti'den milletvekili aday adayı olurken, oğlu ise CHP'den milletvekili aday adayı oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641ebbac60b2e007b0589b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG'un yeni müjdesi fabrikadan yeni görüntülerle geldi Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu ABD’de hortum felaketi: 11 ölü Pompalı tüfekli ev sahibi - kiracı kavgası kamerada! Drift yaparken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti Şoke eden kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü bakın nereden çıktı! Özcan Deniz'e tokat atan eski eşinin cezası belli oldu Evi yakıp, o anları çekip sosyal medyada paylaştı Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? Canlı yayında açıkladı