Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu

14 Mayıs seçimleri yine ilginç bir yarışa da sahne olacak. Bir baba AK Parti'den milletvekili aday adayı olurken, oğlu ise CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641ebbac60b2e007b0589b93" allowfullscreen></iframe>