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Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu

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14 Mayıs seçimleri yine ilginç bir yarışa da sahne olacak. Bir baba AK Parti'den milletvekili aday adayı olurken, oğlu ise CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

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