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  3. 18 Şubat 2020 23:30

Bahçelievler'de çöken binanın bir gün önceki fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı binanın çökmeden bir gün önce çekilen kolon ve kirişlerinin fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor.

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