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ŞEHİT SAYISI ARTIYOR: İDLİB'TEKİ ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİ!
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  3. 28 Şubat 2020 08:10

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

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