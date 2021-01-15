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  3. 15 Ocak 2021 17:50

Bakan Soylu açıkladı: Tamamen tasfiye edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur." açıklamalarında bulundu.

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