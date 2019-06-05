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  3. 05 Haziran 2019 23:34

Bakan Soylu'nun katıldığı bayram namazı olay oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kato Dağı’ndaki görevli askerlerle birlikte kıldığı bayram namazına dair görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

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