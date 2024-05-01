  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bakan tarih verdi: Bolu Dağı Tüneli 67 metre uzatılacak

Bakan tarih verdi: Bolu Dağı Tüneli 67 metre uzatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelan riskine karşı 67 metre uzatılacağını açıkladı. Uraloğlu, çalışmaların temmuz ayında başlayacağını ifade etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Arka Sokaklar'da efsane geri dönüyor: Fragmana damga vuran sahne
Arka Sokaklar'da efsane geri dönüyor: Fragmana damga vuran sahne
Biber gazı, cop ve bariyerlerle korunan Taksim'in son hali
Biber gazı, cop ve bariyerlerle korunan Taksim'in son hali
Takıntılı aşık kabusu: Aracına bomba düzeneği kurdu
Takıntılı aşık kabusu: Aracına bomba düzeneği kurdu
Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu
Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu
Erbakan canlı yayında ipleri attı
Erbakan canlı yayında ipleri attı
İstanbul'da polisin etten duvar ördüğü noktada ortalık karıştı
İstanbul'da polisin etten duvar ördüğü noktada ortalık karıştı
''Bu kadar polisi sınıra dikseydiniz mülteci istilasına uğramazdık''
''Bu kadar polisi sınıra dikseydiniz mülteci istilasına uğramazdık''
Bisiklet hırsızının savunması ''pes'' dedirtti
Bisiklet hırsızının savunması ''pes'' dedirtti
1 Mayıs'ta Özel ve İmamoğlu'ndan çok sert eleştiriler
1 Mayıs'ta Özel ve İmamoğlu'ndan çok sert eleştiriler