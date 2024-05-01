Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan tarih verdi: Bolu Dağı Tüneli 67 metre uzatılacak Bakan tarih verdi: Bolu Dağı Tüneli 67 metre uzatılacak 01 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 13:06 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelan riskine karşı 67 metre uzatılacağını açıkladı. Uraloğlu, çalışmaların temmuz ayında başlayacağını ifade etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6632140a625f0da73d0788f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Arka Sokaklar'da efsane geri dönüyor: Fragmana damga vuran sahne Biber gazı, cop ve bariyerlerle korunan Taksim'in son hali Takıntılı aşık kabusu: Aracına bomba düzeneği kurdu Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu Erbakan canlı yayında ipleri attı İstanbul'da polisin etten duvar ördüğü noktada ortalık karıştı ''Bu kadar polisi sınıra dikseydiniz mülteci istilasına uğramazdık'' Bisiklet hırsızının savunması ''pes'' dedirtti 1 Mayıs'ta Özel ve İmamoğlu'ndan çok sert eleştiriler