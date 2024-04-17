Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması 17 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 12:31 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Öğretmen atamasında takvim ve sayı belli değil. Hazine ve Maliye bakanımızla da değerlendireceğiz.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661f96da32a06cf7ef03bb33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında Dev kruvaziyer gemisi iskeleye çarptı Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere ara zam açıklaması Çanakkale'de tarihi keşif: Kayıp Osmanlı kalesinin yeri tespit edildi Defineciler 14'üncü yüzyıldan kalma sırrı katletti Kırmızı alarm verildi: Yaz gecelerinin kabusları erken uyandı Deprem konut alanının öncesi ve sonrası görüntülendi Tramvay bozuldu; yolcular raylarda yürüdü Yolcu otobüsündeki tacizci muavine suçüstü