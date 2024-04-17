Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Öğretmen atamasında takvim ve sayı belli değil. Hazine ve Maliye bakanımızla da değerlendireceğiz.'' dedi.

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