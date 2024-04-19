Anasayfa Video Galeriler Gündem Beklenen oldu; İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı Beklenen oldu; İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı 19 Nisan 2024 Cuma Saat: 08:15 Ortadoğu'da İsrail'in günlerdir beklenen İran'a yönelik misilleme saldırıları başladı. İsrail, İran'ı vurmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6621fdf73b42ef8f730e5913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dev operasyon: Onlarca gözaltı var Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi Damat dehşet saçtı: Eşini ve babasını katletti Zorlu Holding binasına silahlı saldırı Bu nasıl torun? 80 yaşındaki anneannesini öldüresiye dövdü Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü