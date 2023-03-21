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  4. Belediye otobüsündeki harem selamlık oturma düzeni olay oldu

Belediye otobüsündeki harem selamlık oturma düzeni olay oldu

İran’daki bir halk otobüsünde kadın ve erkek yolcuları birbirinden ayıran özel bölmeler sosyal medyada tartışma yarattı.

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