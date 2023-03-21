Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye otobüsündeki harem selamlık oturma düzeni olay oldu Belediye otobüsündeki harem selamlık oturma düzeni olay oldu 21 Mart 2023 Salı Saat: 10:30 İran’daki bir halk otobüsünde kadın ve erkek yolcuları birbirinden ayıran özel bölmeler sosyal medyada tartışma yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64195d1227c09f4d8d430863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da elektrikli scooter kazası kamerada! Çarpıp kaçtı Son yağışlar barajlara yaradı; işte son durum Gaspçıları taksi durağına götürüp, meydan dayağı attılar Asker eğlencesi kanlı bitti... 7 yaralı var! Bugün yine ''günaydın'' diyemedik! 2 kadın daha öldürüldü! Fatih Portakal: ''Muharrem İnce yalan söylüyor, yazışmalar elimde'' Canlı yayında çok konuşulacak ''Cumhurbaşkanlığı'ndaki anket'' iddiası Prof. Dr. Celal Şengör küfrü bastı, stüdyoda kahkaha tufanı koptu Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir'den canlı yayında skandal sözler!