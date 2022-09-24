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Biden'dan canlı yaynda kadın öğretmen için skandal ifade

ABD başkanı Joe Biden, öğretmenler sendikasıyla gerçekleştirdiği konuşmada kullandığı skandal ifade şok etkisi yarattı.

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