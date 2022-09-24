Anasayfa Video Galeriler Gündem Biden'dan canlı yaynda kadın öğretmen için skandal ifade Biden'dan canlı yaynda kadın öğretmen için skandal ifade 24 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 09:00 ABD başkanı Joe Biden, öğretmenler sendikasıyla gerçekleştirdiği konuşmada kullandığı skandal ifade şok etkisi yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632e9cef7d879356b0701f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın hayatını kaybetti Marmaris'te yangının acı bilançosu açıklandı Erdoğan'dan muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı yanıtı: ''Onların derdi bizi niye gersin?'' Oh içimizin yağları eridi! Kadına şiddete, tekme tokat dayak! İstanbul'daki 1,5 milyon Euro'luk Sırp çete infazı kamerada! 57 bin TL’lik cep telefonunu almak için kuyruğa girdiler İzmir'de korkutan yangın! Alevler fabrikayı sardı Mansur Yavaş'ın vatandaşla diyaloğu gündem oldu İstanbul'da simitçi heykelinin simitlerini çaldılar