Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir göçmen rezaleti daha! Pakistanlı göçmen Türk kızlarını videoya çekip paylaştı! Bir göçmen rezaleti daha! Pakistanlı göçmen Türk kızlarını videoya çekip paylaştı! 13 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 18:40 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6256eee4e9066556234b87f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ahmet Özal Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Fatih Çıtlak'tan sahur programına damga vuran gaf! AKSUNGUR yerli ve milli akıllı mühimmatla vurdu! Direkteki Türk Bayrağı'nı sökmüşlerdi, gerçek bambaşka çıktı Rambo Okan ölüme meydan okudu Galatasaray bayrağını indirdi Motosikletli çeteye operasyon! Saldırı anı kamerada İstanbul'da beyaz kaplan ve Hint Şebeği ele geçirildi Ayıya kafa tuttu! Köpek ile ayının kapışması kamerada İstanbul'da yabancı uyruklu şehir eşkıyası genç kadına kabusu yaşattı