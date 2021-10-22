Anasayfa Video Galeriler Gündem Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale 22 Ekim 2021 Cuma Saat: 14:46 Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlileri, çadır açmaya çalışan öğrencilere müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6172a48c2aeeb32df6645cb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2021'in Türkiye'sinde, vatandaş yağ kuyruğunda Merkez Bankası Başkanı değişimi ve faiz indiriminin vatandaşa faturası belli oldu Biden'ın canlı yayındaki hareketleri alay konusu oldu Meğer yıllarca bir servetin üzerine basmışlar! Erdoğan, sosyal medyayı hedef aldı: ''Milli güvenliği tehdit eder konuma gelmiştir'' Ece Üner canlı yayında çılgına döndü! Erkan Özerman ''Kıvanç'ın çıplak fotoğrafını istedin" demişti... İşte Müge Dağıstanlı'nın videosu Nagehan Alçı ''şaşırtmaya'' devam ediyor: ''İktidarın bunu görmesini istiyorum'' Film setinde büyük şok: Ünlü oyuncu, yönetmeni öldürdü, görüntüler ortaya çıktı!