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  4. İzmir Kordon'da erkek cesedi bulundu

İzmir Kordon'da erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, Kordon'da çimlerde evsiz adamın cansız bedeni bulundu.

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