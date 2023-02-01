  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Güncelleme:

Bolu Dağı Tüneli'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bir ülke daha İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı
Tunceli'de keşfedildi; Dünya'nın başka hiç bir yerinde yok
Kahreden olay! Anneanne ile torunu evde ölü bulundu
Bir Pitbull dehşeti daha! 12 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kritik aşama tamamlandı
Nagihan Karadere gözyaşlarıyla anlattı: Survivor hayatımı altüst etti
İstanbullunun kabusu ''örümcek adam'' hırsızlar kamerada
TİP Başkanı Erkan Baş'tan ''Kırmızı kazak'' yanıtı
Burası başkent Ankara! Utandıran kuyruk kamerada