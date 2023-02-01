Anasayfa Video Galeriler Gündem Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı 01 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 14:10 Güncelleme: 01 Şubat 2023 Çarşamba 14:10 Bolu Dağı Tüneli'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63da48adae7ae40cea7fae23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ülke daha İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı Tunceli'de keşfedildi; Dünya'nın başka hiç bir yerinde yok Kahreden olay! Anneanne ile torunu evde ölü bulundu Bir Pitbull dehşeti daha! 12 yaşındaki çocuk ölümden döndü Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kritik aşama tamamlandı Nagihan Karadere gözyaşlarıyla anlattı: Survivor hayatımı altüst etti İstanbullunun kabusu ''örümcek adam'' hırsızlar kamerada TİP Başkanı Erkan Baş'tan ''Kırmızı kazak'' yanıtı Burası başkent Ankara! Utandıran kuyruk kamerada