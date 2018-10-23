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  3. 23 Ekim 2018 14:36

Bozdağ, Bahçeli'yi böyle eleştirmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Andımız" tartışmasında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin eleştirisine hedef olan eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ilgili olarak "Onun arkasında bizler varız" dedi.

Bilgin Pro
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