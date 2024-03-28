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  4. BTP Kadıköy Adayı Nurcan Sabur’dan Kadıköy Meydanında farklı propaganda

BTP Kadıköy Adayı Nurcan Sabur’dan Kadıköy Meydanında farklı propaganda

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Bağımsız Türkiye Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur bu sefer de Kadıköy'de sokak müzisyenleriyle birlikte dans etti.

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