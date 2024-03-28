Anasayfa Video Galeriler Gündem BTP Kadıköy Adayı Nurcan Sabur’dan Kadıköy Meydanında farklı propaganda BTP Kadıköy Adayı Nurcan Sabur’dan Kadıköy Meydanında farklı propaganda 28 Mart 2024 Perşembe Saat: 21:30 Güncelleme: 28 Mart 2024 Perşembe 21:30 Bağımsız Türkiye Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur bu sefer de Kadıköy'de sokak müzisyenleriyle birlikte dans etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6605b7531978d0b56d0a3723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kartal'da yeniden aday olan Gökhan Yüksel tüm sözlerini tuttu Kartal'da yeniden aday olan Gökhan Yüksel tüm sözlerini tuttu Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi 81 ilde büyük operasyon: 2 bin 840 firari yakalandı Denizde erkek cesedi bulundu Okulda temizlik faciası: 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı Hasat dönemi başladı! Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor 9 günlük bayram tatilinde rota Yunan adalarına çevrildi Esenyurt'ta yangın: Mahsur kalanlar var