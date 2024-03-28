BTP Kadıköy Adayı Nurcan Sabur’dan Kadıköy Meydanında farklı propaganda

Bağımsız Türkiye Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur bu sefer de Kadıköy'de sokak müzisyenleriyle birlikte dans etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6605b7531978d0b56d0a3723" allowfullscreen></iframe>