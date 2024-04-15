Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi

Dünyanın en pahalı baharatlarından olan safranın kilogram fiyatı 600 bin liraya yükseldi. 4 gram safran ile 1 gram altının fiyatı, neredeyse eşitlendi.

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