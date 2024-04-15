Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 12:45 Güncelleme: 15 Nisan 2024 Pazartesi 12:45 Dünyanın en pahalı baharatlarından olan safranın kilogram fiyatı 600 bin liraya yükseldi. 4 gram safran ile 1 gram altının fiyatı, neredeyse eşitlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661cf750142cb17b9209de37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erzurum Şeker Fabrikası'nda yangın paniği Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Soruyu bilemedi, stüdyoyu terk etti Korkutan bu yer yarıkları, Türkiye'de görüntülendi Türkiye'nin en nostaljik kafesine ziyaretçi akını Emekli promosyonunda büyük vurgun İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' Taş Kağıt Makas dizisine sürpriz konuk