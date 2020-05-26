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  3. 26 Mayıs 2020 17:20

Bu köpekler Covid-19 hastalarını tespit edebiliyor

Fransız 'The Connexion' adlı sitede yer alan habere göre, Maison-Alfort kentindeki l'École Nationale veteriner okulunda eğitilen Alman kurtları Covid-19 hastalarını tespit edebiliyor.

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