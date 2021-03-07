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Bunu da gördük! Böyle şeker mi olur?

Uzmanlar, çocuklar için üretilen video içerikleri ve şeker ambalajlarının, hem zihinsel hem ahlaki açıdan olumsuz etkilediğini belirtti. Son zamanlarda klozet ambalajı ile satılan şekerleme görenleri şaşkına çevirdi.

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