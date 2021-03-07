Anasayfa Video Galeriler Gündem Bunu da gördük! Böyle şeker mi olur? Bunu da gördük! Böyle şeker mi olur? 07 Mart 2021 Pazar Saat: 14:40 Uzmanlar, çocuklar için üretilen video içerikleri ve şeker ambalajlarının, hem zihinsel hem ahlaki açıdan olumsuz etkilediğini belirtti. Son zamanlarda klozet ambalajı ile satılan şekerleme görenleri şaşkına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6044bbc14ba7e304701b4d47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milyonluk otomobiliyle şov yaparken refüje çıktı Çelik yelek giyip, uzun namlulu silahlarla taradılar! Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirmişler! Çiçek satarak kızını Oxford'da okutuyor Cep telefonu alev topuna döndü! Korku dolu anlar kamerada MSB: MAM-L füzesi hedefi tam isabet vurdu İstanbul'da korkunç olay! Tartıştığı esnafı aşağı attı CNN Türk canlı yayınında ikinci küfür şoku! Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü