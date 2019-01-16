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  3. 16 Ocak 2019 23:15

Buzlanan yolda katliam gibi kaza: 2’si çocuk 4 ölü

Konya-Adana karayolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya-Adana karayolunun 75. kilometresi Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Adana istikametine seyir halinde olan 38 YV 979 plakalı otomobil...

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