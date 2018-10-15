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  3. 15 Ekim 2018 18:06

Çalışma heyeti Suudi Başkonsolosluğuna giriş yaptı

Suudi ekip, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna inceleme yapmak için giriş yaptı. (İHA)

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