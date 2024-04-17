  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Çanakkale'de tarihi keşif: Kayıp Osmanlı kalesinin yeri tespit edildi

Çanakkale'de tarihi keşif: Kayıp Osmanlı kalesinin yeri tespit edildi

Güncelleme:

Osmanlıların Rumeli'ye geçerek, beylikten imparatorluğa yükselişinde sembolik önemi bulunan Çimpe Kalesi'nin yeri tespit edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında
İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında
Dev kruvaziyer gemisi iskeleye çarptı
Dev kruvaziyer gemisi iskeleye çarptı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere ara zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere ara zam açıklaması
Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Defineciler 14'üncü yüzyıldan kalma sırrı katletti
Defineciler 14'üncü yüzyıldan kalma sırrı katletti
Kırmızı alarm verildi: Yaz gecelerinin kabusları erken uyandı
Kırmızı alarm verildi: Yaz gecelerinin kabusları erken uyandı
Deprem konut alanının öncesi ve sonrası görüntülendi
Deprem konut alanının öncesi ve sonrası görüntülendi
Tramvay bozuldu; yolcular raylarda yürüdü
Tramvay bozuldu; yolcular raylarda yürüdü
Yolcu otobüsündeki tacizci muavine suçüstü
Yolcu otobüsündeki tacizci muavine suçüstü