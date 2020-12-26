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  3. 26 Aralık 2020 11:25

Çatıda av tüfeğiyile ''Noel Baba'' nöbeti!

Her yıl yaşanan "sopalı Noel Baba nöbeti" bu sene boyut atladı. Muhafazakar paylaşımlarıyla dikkat çeken bir kişi bu elinde av tüfeğiyle çatıda Noel Baba nöbetine başladı.

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