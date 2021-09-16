Celal Şengör'ün videosu sosyal medyada tepki çekti: Öğrencime kızdım, eteğini kaldırıp

Prof. Dr. Celal Şengör, kendisini sinirlendiren bir öğrenciye yaptığını yayında anlattı. Şengör'ün anlattıkları sosyal medyada büyük tepki topladı.

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