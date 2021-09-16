Anasayfa Video Galeriler Gündem Celal Şengör'ün videosu sosyal medyada tepki çekti: Öğrencime kızdım, eteğini kaldırıp Celal Şengör'ün videosu sosyal medyada tepki çekti: Öğrencime kızdım, eteğini kaldırıp 16 Eylül 2021 Perşembe Saat: 20:40 Prof. Dr. Celal Şengör, kendisini sinirlendiren bir öğrenciye yaptığını yayında anlattı. Şengör'ün anlattıkları sosyal medyada büyük tepki topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614381a17940985a3b68f9d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biden'den skandal gaf! Bu sefer de adını unuttu Çorlu Deresi yine simsiyah akıyor Aile hekimlerine iş bırakma cezası kesildi Covid-19 Çağrı Merkezi'nde yerli aşı ''TURKOVAC'' yoğunluğu İşini yaparken kalbi durdu, kendine geldi ve... Kılıçdaroğlu söz verdi: ''Eğer çözmezsem siyaseti bırakacağım'' Sakarya'da 3 hortum meydana geldi Ankara İl Sağlık Müdürü: 12 hamile kadın koronavirüsten hayatını kaybetti 21 yıllık kocasını bırakıp kuzenine kaçtı