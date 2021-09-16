  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Celal Şengör'ün videosu sosyal medyada tepki çekti: Öğrencime kızdım, eteğini kaldırıp

Celal Şengör'ün videosu sosyal medyada tepki çekti: Öğrencime kızdım, eteğini kaldırıp

Prof. Dr. Celal Şengör, kendisini sinirlendiren bir öğrenciye yaptığını yayında anlattı. Şengör'ün anlattıkları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Biden'den skandal gaf! Bu sefer de adını unuttu
Çorlu Deresi yine simsiyah akıyor
Aile hekimlerine iş bırakma cezası kesildi
Covid-19 Çağrı Merkezi'nde yerli aşı ''TURKOVAC'' yoğunluğu
İşini yaparken kalbi durdu, kendine geldi ve...
Kılıçdaroğlu söz verdi: ''Eğer çözmezsem siyaseti bırakacağım''
Sakarya'da 3 hortum meydana geldi
Ankara İl Sağlık Müdürü: 12 hamile kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
21 yıllık kocasını bırakıp kuzenine kaçtı