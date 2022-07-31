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Cem Uzan : Türk futbolundan elinizi çekin

Uzun yıllardır Türkiye'den uzakta yaşayan ve bir dönemin en güçlü medya patronlarından olan Cem Uzan yaptığı video paylaşımda "Türk futbolundan elinizi çekin" dedi.

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