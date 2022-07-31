Anasayfa Video Galeriler Gündem Cem Uzan : Türk futbolundan elinizi çekin Cem Uzan : Türk futbolundan elinizi çekin 31 Temmuz 2022 Pazar Saat: 11:35 Uzun yıllardır Türkiye'den uzakta yaşayan ve bir dönemin en güçlü medya patronlarından olan Cem Uzan yaptığı video paylaşımda "Türk futbolundan elinizi çekin" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e63ed238466345ad721c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne çirkin saldırı: Peş peşe açıklamalar... Ali Koç'tan Putin tezahüratı için olay açıklama Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi Ne Ege ne Akdeniz sahili... Bu görüntüler Konya'da çekildi Abdurrahman Dilipak İstanbul depremi için tarih verdi Müşteri kılığındaki tırnakçının ''el çabukluğu'' kamerada İslamiyetin kalbi Kâbe'de merakla beklenen an saniye saniye görüntülendi İstanbul'da korkunç cinayet! 20 yaşındaki genç katledildi Atatürk Havalimanı'ndan ''geriye kalanlar'' böyle görüntülendi