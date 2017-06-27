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  3. 27 Haziran 2017 11:45

Çocuk damat cinayetinde şok detaylar

Adana'da 17 yaşında resmi nikahsız evlenen İsa Arıç'ın ölümünün ardından şok ayrıntılar ortaya çıktı. 18 yaşındaki gelinin 17 yaşındaki sevgilisinin çocuk damadı bıçakladığı ve daha sonra başında sigara içip ölmesini bekledikleri belirlendi.

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