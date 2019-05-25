Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’i andı
25 Mayıs 2019 22:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek’i vefatının 36. yıldönümünde, şairin “Canım İstanbul” şiirini okuduğu bir video ile andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 36. yıldönümünde, şairin “Canım İstanbul” şiirini okuduğu bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısakürek’in şiirini okuduğu videoyu sosyal...