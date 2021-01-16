  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Ocak 2021 16:45

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: Zarar 15 milyar TL!

KOM Dairesi ve MASAK koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen ve "silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçıran 220 kişi yakalandı.

Video Galeri
Erdoğan konuşmasına izin vermedi: Sen mikrofonu milletvekilimize ver
Erdoğan konuşmasına izin vermedi: Sen mikrofonu milletvekilimize ver
Video Galeri
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji projelerinin açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji projelerinin açılış törenine katıldı
Video Galeri
Otelde dehşete düşüren olay! Mermi çenesinden girip, alnından çıktı
Otelde dehşete düşüren olay! Mermi çenesinden girip, alnından çıktı
Video Galeri
Acun Ilıcalı'ya canlı yayında Mesut Özil sorusu
Acun Ilıcalı'ya canlı yayında Mesut Özil sorusu
Video Galeri
Enkazda poz veren Itır Esen, sosyal medyada linç yedi!
Enkazda poz veren Itır Esen, sosyal medyada linç yedi!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM