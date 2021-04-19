Anasayfa Video Galeriler Gündem Dehşet olay! Çapa motoruna ayaklarını kaptırdı Dehşet olay! Çapa motoruna ayaklarını kaptırdı 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 17:20 Bursa'da ormanlık alandaki bağ evinde çapa motoruna ayaklarını kaptıran genç kız korku dolu anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d91cbbb2deb7b5729ba37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, TİP'e katıldı Genco Erkal Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla ifade verdi Bir kent sıcaktan kavruluyor! Termometreler 41 dereceyi gösterdi Traktörü ile tarlasına Türk bayrağı çizdi! Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor! Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı! Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı! Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren 'yalan' sorusu