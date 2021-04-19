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  4. Dehşet olay! Çapa motoruna ayaklarını kaptırdı

Dehşet olay! Çapa motoruna ayaklarını kaptırdı

Bursa'da ormanlık alandaki bağ evinde çapa motoruna ayaklarını kaptıran genç kız korku dolu anlar yaşadı.

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