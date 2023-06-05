Anasayfa Video Galeriler Gündem Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı 05 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 10:35 Oğuzhan Koç ile tek celsede boşanan Demet Özdemir havuzda suyun altından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647d903d149f53583956e4b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde kırmızı alarm; evler, iş yerleri tahliye ediliyor! Simge Sağın ile Icardi'nin kutlamalara damga vuran anları Heavy Metal devi Manowar’dan Atatürklü Türkçe Cumhuriyeti Anadolu Ajansı yapay zeka muhabirlerini tanıttı Galatasaray’ın şampiyonluğuna özel hatıra parası Sağanak vurdu; sel bir can aldı! Faciayı vatandaşlar önledi! Konferansta jinekolog doktora ''taciz'' dayağı Türk komandosu Kosova yolunda