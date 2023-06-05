  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı

Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı

Oğuzhan Koç ile tek celsede boşanan Demet Özdemir havuzda suyun altından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bir ilimizde kırmızı alarm; evler, iş yerleri tahliye ediliyor!
Simge Sağın ile Icardi'nin kutlamalara damga vuran anları
Heavy Metal devi Manowar’dan Atatürklü Türkçe Cumhuriyeti
Anadolu Ajansı yapay zeka muhabirlerini tanıttı
Galatasaray’ın şampiyonluğuna özel hatıra parası
Sağanak vurdu; sel bir can aldı!
Faciayı vatandaşlar önledi!
Konferansta jinekolog doktora ''taciz'' dayağı
Türk komandosu Kosova yolunda