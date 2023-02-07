Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında 07 Şubat 2023 Salı Saat: 15:30 Güncelleme: 07 Şubat 2023 Salı 15:30 Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sokakları su bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e2447860f2f04251233253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu Bahçeli: ''Sosyal medya farelerine, vandallara göz yummayacağız'' Enkazda sıkışan çocuk saatlerdir kurtarılmayı bekliyor ''Acil'' müdahale gemisi yolda: 3 gün sonra Hatay'da olacak! Bir yıl önce yapılmış lüks apartman yerle bir oldu İskenderun Kaymakamlığı sular altında kaldı Depremzede yardım istemişti... AK Partili Canikli'ye tepki yağıyor! Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 700'ü geçti Acı, çaresizlik, gözyaşı... Hatay'dan yürek parçalayan görüntüler