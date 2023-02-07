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Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında

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Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sokakları su bastı.

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