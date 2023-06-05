Dilan Polat'ın kocası ve kız kardeşinin dansı sosyal medyayı salladı: Ağız dolusu küfür...

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat kocası Engin Polat'a büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Kutlama görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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