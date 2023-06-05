Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilan Polat'ın kocası ve kız kardeşinin dansı sosyal medyayı salladı: Ağız dolusu küfür... Dilan Polat'ın kocası ve kız kardeşinin dansı sosyal medyayı salladı: Ağız dolusu küfür... 05 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 21:50 Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat kocası Engin Polat'a büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Kutlama görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647e2e6d65c95617354e8f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi İsmail Saymaz: ''İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması için tarih verdi!'' Zerzevan Kalesi'nde yeni keşif: 3 bin yıllık gizem çözülüyor! Zorla fuhuş davasında ''pes'' dedirten ifadeler Zarf çetesi iş başında! Ortalık savaş alanına döndü Türkiye'nin su üstündeki yeşil cennetinde bahar şöleni başladı Yabancı uyruklular partide Türk Lirası yaktı! Modifiye çılgınlığı sınır tanımıyor: Araç 250 bin TL, içindekiler 1.5 milyon TL! Vicdansızlar! Yine bir depremzedeyi dolandırdı