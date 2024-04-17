Anasayfa Video Galeriler Gündem Dubai Uluslararası Havalimanı’nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi Dubai Uluslararası Havalimanı’nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi 17 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 08:00 Güncelleme: 17 Nisan 2024 Çarşamba 08:00 Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı’nı sular altına kalırken, uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661f5776072f3fd23b064fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin tatil cennetinde su altında turizm toplantısı Yabancı uyruklu cani tartıştığı kişileri minibüsüyle ezdi İstanbul'da korkunç kaza: Otmobil Büyükçekmece gölüne uçtu Atatürk Üniversitesi fena karıştı: 10 gözaltı, 4 yaralı var Yeni gün yine yeni bir operasyonla başladı: 18 gözaltı var Milli Mücadele kahramanının heykelini ateşe verdiler Yalova'da orman yangını: 2 gözaltı var Dursun Özbek'ten TFF açıklaması: ''Erken seçim yapılmalı'' Orta doğu, ekonomi, terör, öğretmen atamaları... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı