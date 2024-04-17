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  4. Dubai Uluslararası Havalimanı’nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi

Dubai Uluslararası Havalimanı’nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı’nı sular altına kalırken, uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi.

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