Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünya bu bebeği konuşuyor! Yeni doğdu ama 2 yaşında gibi... Dünya bu bebeği konuşuyor! Yeni doğdu ama 2 yaşında gibi... 23 Eylül 2022 Cuma Saat: 10:30 Suudi Arabistan'da dünyaya gelen bir bebek görenleri şaşkına çevirdi. 2 yaşındaki bir çocuk kadar iri olduğu görülen bebeğin, annesinin hastalığından kaynaklı olarak fazla geliştiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632d6091eee1865e224ad873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nevşin Mengü'den sert çıkış: Ulan kimse çözemedi evinde sen mi çözdün pijamanla Antalya'da alevler yeniden yükseldi: Alevler geceyi gündüze çevirdi CHP, borsadaki manipülasyon tartışmalarında 5 isim verdi! Canlı yayında Kur Korumalı Mevduat kavgası: ''Allah'tan reva mıdır ?'' Acun Ilıcalı hastaneden taburcu oldu Gençlik Festivali'nde ortalık karıştı: 1'i ağır 4 yaralı Penceresinde karşılaştığı yabancı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı Rusya'dan Antalya'ya kaçış! Bilet fiyatları 70 bin liraya fırladı Biden'ın adeta beyni durdu! Şaşkına çeviren görüntüler