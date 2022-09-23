Dünya bu bebeği konuşuyor! Yeni doğdu ama 2 yaşında gibi...

Suudi Arabistan'da dünyaya gelen bir bebek görenleri şaşkına çevirdi. 2 yaşındaki bir çocuk kadar iri olduğu görülen bebeğin, annesinin hastalığından kaynaklı olarak fazla geliştiği öğrenildi.

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