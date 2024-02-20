Dünyanın en uzun erkeği ve en kısa kadını yan yana

2 metre 51 santimetrelik boyu ile dünyanın en uzun erkeği olan Sultan Kösen, 62.8 santimetre boyuyla dünyanın en kısa kadını Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Los Angeles kentinde bir araya geldi.

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