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Dünyanın en uzun erkeği ve en kısa kadını yan yana

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2 metre 51 santimetrelik boyu ile dünyanın en uzun erkeği olan Sultan Kösen, 62.8 santimetre boyuyla dünyanın en kısa kadını Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Los Angeles kentinde bir araya geldi.

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Etiketler dünyanın en uzun erkeği dünyanın en kısa kadını sultan kösen
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