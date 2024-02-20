Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyanın en uzun erkeği ve en kısa kadını yan yana Dünyanın en uzun erkeği ve en kısa kadını yan yana 20 Şubat 2024 Salı Saat: 09:57 Güncelleme: 20 Şubat 2024 Salı 09:58 2 metre 51 santimetrelik boyu ile dünyanın en uzun erkeği olan Sultan Kösen, 62.8 santimetre boyuyla dünyanın en kısa kadını Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Los Angeles kentinde bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d44d84b3e3682ac41000da" allowfullscreen></iframe> Etiketler dünyanın en uzun erkeği dünyanın en kısa kadını sultan kösen BENZER VİDEOLAR İşe alım kurasında aynı isim 2 kez çıktı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi 81 ilde düğmeye basıldı! Binlerce gözaltı var İki kadın devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldu Ümit Zileli ile Mustafa Albayrak arasında küfürlü kavga! Rasim Ozan Kütahyalı araya giremedi Yatağa bağlı babasının gözü önünde katlettiler Şevki Yılmaz Atatürk’e hakaret ve beddua etti, imam Halil Konakçı amin dedi İzmir merkezli 3 ildeki 'Daltonlar' operasyonunda 14 tutuklama Esenyurt'ta otomobil alev alev yandı; müdahale sırasındaki patlama kamerada