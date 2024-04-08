Anasayfa Video Galeriler Gündem Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ı yatta fena yakaladı Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ı yatta fena yakaladı 08 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 09:40 Güncelleme: 08 Nisan 2024 Pazartesi 09:40 Güzel şarkıcı Ece Seçkin, bir süre önce kadın sanatçılar için "külotla sahneye çıkmasınlar" diyen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ı fena yakaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661391720783e465f80b1263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldırI 71 ilde bayram temizliği: 959 zanlı yakalandı İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti Paris'te patlama: Ölü ve yaralılar var Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Oy pusulasındaki ''lakap'' yüzünden mazbatasını alamadı Kadınlar tartıştı, eşleri çatıştı... Yaralılar var Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi