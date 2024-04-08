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  4. Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ı yatta fena yakaladı

Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ı yatta fena yakaladı

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Güzel şarkıcı Ece Seçkin, bir süre önce kadın sanatçılar için "külotla sahneye çıkmasınlar" diyen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ı fena yakaladı.

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