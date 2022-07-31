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  4. Ece Seçkin konserde neye uğradığını şaşırınca çılgına döndü!

Ece Seçkin konserde neye uğradığını şaşırınca çılgına döndü!

Güzel şarkıcı Ece Seçkin'in Bursa'daki konserinde sahneye atılan bir cep telefonu Ece Seçkin'e isabet edince, güzel şarkıcı çılgına döndü ve "İki tane TikTok videosu için değer mi" diye tepki gösterdi.

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