Anasayfa Video Galeriler Gündem Ece Seçkin konserde neye uğradığını şaşırınca çılgına döndü! Ece Seçkin konserde neye uğradığını şaşırınca çılgına döndü! 31 Temmuz 2022 Pazar Saat: 23:40 Güzel şarkıcı Ece Seçkin'in Bursa'daki konserinde sahneye atılan bir cep telefonu Ece Seçkin'e isabet edince, güzel şarkıcı çılgına döndü ve "İki tane TikTok videosu için değer mi" diye tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e6e8c474e57c3f2c228ff7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni Türkü konserinde ışıklar İlhan İrem için söndü Tribünde AK Partili isme büyük protesto: Tekirdağ Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu Cem Uzan : Türk futbolundan elinizi çekin Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne çirkin saldırı: Peş peşe açıklamalar... Ali Koç'tan Putin tezahüratı için olay açıklama Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi Ne Ege ne Akdeniz sahili... Bu görüntüler Konya'da çekildi Abdurrahman Dilipak İstanbul depremi için tarih verdi