Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekonomik krizden bunalıma giren vatandaş ekmek teknesini yaktı! Ekonomik krizden bunalıma giren vatandaş ekmek teknesini yaktı! 02 Mart 2021 Salı Saat: 13:25 Afyonkarahisar Belediyesi önünde ekonomik kriz yüzünden bunalıma giren yurttaş, aracını yaktı. O anlar çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603e12a337111941ef27db33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı'dan olay gaf: Eskortluk yapan kızın tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok! Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü Bahçeli'den erken seçim açıklaması FETÖ'ye peş peşe operasyon: Onlarca gözaltı var! Sultangazi'ye dadanan hırsızı vatandaşlar yakaladı Okullarda yüz yüze eğitime başlandı Canlı yayında şok! Kuzeniyle kaçan eşine şişe fırlattı! Koronavirüs risk haritasına bu iki il damga vurdu! Aynı çiğ köfteciye ikinci saldırı