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  4. Ekonomik krizden bunalıma giren vatandaş ekmek teknesini yaktı!

Ekonomik krizden bunalıma giren vatandaş ekmek teknesini yaktı!

Afyonkarahisar Belediyesi önünde ekonomik kriz yüzünden bunalıma giren yurttaş, aracını yaktı. O anlar çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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