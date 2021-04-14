Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid 14 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 18:25 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirlerinin alınmasında geç kalındığını söyleyerek, "Benim evimde şu an herkes kovid" diye konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60770983b828885ddc4828f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması Taş, sopa, bıçak... Sokak ortasında birbirlerine girdiler! ''Kanı akarsa büyü bozulacak'' diye bağırıp... İşitme Engelliler Federasyonu’nda skandal görüntüler Robot köpek sahaya indi! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü Hindular ölüme meydan okudu! Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntüler Türk bilim insanı geliştirdi! Koronavirüsü 48 saatte yok ediyor