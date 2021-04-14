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Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirlerinin alınmasında geç kalındığını söyleyerek, "Benim evimde şu an herkes kovid" diye konuştu.

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